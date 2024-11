Kar dva pijana voznika sta drvela v nasprotni smeri

V soboto so policijo obvestili o vozniku osebnega avtomobila, ki je na hitri cesti H4 med Vipavo in Ajdovščino vozil v nasprotni smeri. O nevarni vožnji oz. o vožnji v napačni smeri voznika avtomobila so policisti OKC PU Nova Gorica prejeli več klicev s strani drugih voznikov. Omenjenega voznika so policisti PP Ajdovščina že po nekaj minutah ustavili na hitri cesti pred izvozom Ajdovščina. Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica so v nadaljevanju postopka 36-letnemu vozniku v nadaljevanju postopka odredili preizkus alkoholiziranosti in rezultat je pokazal, da je bil pod vplivom alkohola (0,56 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka).

Prav tako so v soboto policiste ponovno obvestili o vožnji v nasprotni smeri na odseku hitre ceste H4 med Selom in Šempetrom pri Gorici. Tudi v tem primeru so policisti OKC PU Nova Gorica prejeli več klicev o vožnji voznika avtomobila v napačno smer (iz Sela proti Šempetru pri Gorici). Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica so že po nekaj minutah 42-letnega voznika ustavili blizu Šempetra pri Gorici in v nadaljevanju postopka ugotovili, da je tudi omenjeni voznik vozil pod vplivom alkohola (0,83 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka).