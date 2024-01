Kar 4 požigalci na delu v Mariboru: poglejte, kaj so počeli, ko so povzročili za 600.000 evrov škode (FOTO)

Na Policijski upravi Maribor so med aprilom in novembrom prejeli večje število prijav požarov na območju mesta Maribor in v bližnji okolici. Ugotovili so, da so bili posledica storitve kaznivega dejanja.

Zoper osumljence so podali kazensko ovadbo.

Kriminalisti PU Maribor so tako novembra lani odvzeli prostost in odredili pridržanje 5 osebam in opravili 5 hišnih preiskav na območju PU Maribor. Štiri osumljene osebe so zaradi utemeljenega suma storitve skupno osmih kaznivih dejanj povzročitve splošne nevarnosti in poškodovanja tuje stvari, s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je zoper osumljene odredil pripor.

Skupaj 26 požarov in 600.000 evrov škode

Kriminalisti so še naprej intenzivno zbirali obvestila in preverjali zbrane dokaze zaradi suma, da so osumljenci izvršili še druga tovrstna kazniva dejanja. Z dodatnim zbiranjem obvestil je bilo tako ugotovljeno, da so iste osebe utemeljeno osumljene storitve še 18 kaznivih dejanj, v večini primerov v povezavi s požari vozil in drugih objektov.

Četverica je osumljena storitve več kaznivih dejanj v povezavi s požari na območju PU Maribor. FOTO: Pu Maribor

Skupna materialna škoda v vseh 26 primerih povzročenih požarov in eksplozij znaša približno 600.000 evrov. Zoper štiri osumljene osebe so podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, ki je usmerjalo predkazenski postopek.

Ponoči v vozila odvrgli eksplozivno telo

Kot je novembra ob prijetju osumljencev dejal vodja mariborskih kriminalistov Stanko Vidovič, so storitve kaznivih dejanj osumljeni štirje slovenski državljani, stari med 20 in 30 let, s prebivališči na območju Maribora in bližnje okolice.

Požige so po ugotovitvah kriminalistov izpeljali v sostorilstvu po predhodnem dogovoru o delitvi vlog, in sicer tako, da so se ponoči z avtomobili pripeljali na dogovorjen kraj, kjer so razbijali stekla vozil in vanje odvrgli eksplozivno telo, to pa je skupaj s peno in vnetljivimi tekočinami povzročilo takojšnjo eksplozijo in požar.