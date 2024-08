Kaj se dogaja v Sloveniji? V zadnjih dneh vse več hudih nesreč kolesarjev

V poletnem času so nesreče z udeležbo kolesarjev pogostejše, tudi v zadnjih dneh so jih policisti obravnavali nekaj. Kranjskogorski policisti so v petek okoli 12. ure obravnavali padec 18-letnega tujega kolesarja, ki se je v družbi treh kolesarjev peljal iz Zgornje Radovne proti Mojstrani. Padel je zaradi neprilagojene hitrosti med vožnjo po klancu navzdol in se pri tem lažje poškodoval. Podobno se je v soboto zgodilo 56-letni kolesarki, ki je kolesarila s Sv. Jakoba proti Potočam, so med drugim še sporočili iz PU Kranj.

Priporočila kolesarjem Spoštujte cestno prometne predpise, hitrost vožnje prilagodite stanju in lastnostim vozišča ter gostoti prometa. Vozite eden za drugim in na primerni varnostni razdalji. Na kolo le trezni. Vizija NIČ! Pazite na ostale udeležence v prometu in se zavedajte svoje odgovornosti. Bodite zgled drugim udeležencem v prometu.

Tudi policisti PU Ljubljana so v zadnjih dneh obravnavali nekaj kolesarskih nesreč. V soboto dopoldne je na Krakovskem nasipu v Ljubljani kolesar padel zaradi neprilagojene hitrosti in se lažje telesno poškodoval, popoldne se je podobno zgodilo kolesarju v Medvedjem brdu.

V soboto okoli 21. ure je na Kolezijski ulici v Ljubljani kolesar zapeljal na nasprotno stran kolesarske steze in trčil v kolesarko, ki je pripeljala nasproti. Pri tem se je kolesarka lažje telesno poškodovala. V petek okoli 15. ure pa je na Litostrojski cesti v Ljubljani kolesarka pri vključevanju v promet odvzela prednost voznici, ki je z vozilom trčila vanjo. Pri tem se je kolesarka lažje telesno poškodovala.

V vseh omenjenih primerih ljubljanski policisti vodijo prekrškovne postopke.