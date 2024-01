Kaj se dogaja na Dolenjskem? Policija potrdila: streli prerešetali tri avte na območju Bršljina

Policisti PP Novo mesto so bili v zadnjih dneh obveščeni o poškodbah treh vozil na širšem območju Bršljina. V vseh primerih so opravili oglede poškodovanih vozil in takoj pričeli izvajati aktivnosti za razjasnitev vseh okoliščin.

Poškodbe zaradi izstrelkov

Prve ugotovitve kažejo, da so poškodbe nastale zaradi izstrelkov iz orožja, poškodovan ni bil nihče, nastala pa je premoženjska škoda na vozilih. Policisti nadaljujejo z intenzivno preiskavo in ugotavljanjem okoliščin kaznivih dejanj povzročitve splošne nevarnosti, so sporočili iz PU Novo mesto.