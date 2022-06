Julija Adlešič se je požvižgala na poziv na prestajanje kazni, toda skrivalnice ji niso ravno dolgo uspevale. V petek zjutraj so namreč na njena vrata potrkali policisti in jo povabili na vožnjo do ženskega zapora na Igu. Odvetnik Boris Grobelnik sicer pristojne lahko zaprosi za njen predčasni odpust, toda vprašanje je, ali bi sodišču o tem sploh uspelo pravočasno odločati – Adlešičeva mora namreč odsedeti le dobra dva tedna in znova bo svobodna. 1 leto in sedem mesecev zapora je dobila zaradi roke. Ni bil kriv ovčar, šlo je za denar Afera Odrezana roka je izbruhnila pred tremi leti,...