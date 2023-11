Zadet in pijan s traktorjem poskušal pobegniti policistom

Kranjski policisti so imeli v sredo okoli 2.40 v postopku voznika traktorja, ki na znake policistov ni ustavil, temveč je odpeljal naprej. Policisti so ga v nadaljevanju izsledili.

Kot sporočajo s PU Kranj, je traktor vozil pod vplivom alkohola (0,51 mg/l). Prav tako je bil pozitiven hitri test na prepovedano drogo, strokovni pregled pa je odklonil. Vozniško dovoljenje mu je bilo začasno odvzeto, nadaljnja vožnja pa prepovedana.

Preventiva?

»Policisti ugotavljamo, da kljub vsem nasvetom in trudom policije in drugih institucij vozniki še vedno vozijo vozila pod vplivom alkohola, prepovedane droge, brez opravljenih vozniških izpitov. Vozila imajo neregistrirana, po možnosti na njih registrske tablice, ki temu vozilu sploh ne pripadajo. Vozijo z neprilagojeno hitrostjo in s fokusom ne sledijo prometnemu dogajanju. Posledično na vse to povzročijo še prometno nesrečo! Ponovno svetujemo vožnjo z NIČ alkohola/prepovedane droge. Motorna vozila morajo biti registrirana!



Vozite odgovorno, strpno in varno, le tako boste pripomogli z zmanjšanju števila prometnih nesreč, ki v primeru, da se zgodijo, na avtocestah povzročajo še dodatne zastoje. Prav tako je pomembno, da vsi upoštevate omejitve hitrosti, saj sta neprilagojena hitrost in prekratka varnostna razdalja še vedno ena izmed glavnih vzrokov za nastanek prometnih nesreč, pogosto tudi s hudimi posledicami. V času nastanka zastojev ustvarite reševalni pas.

Vsak posameznik naj v prometu sprejema odgovorne odločitve. Z odgovornim pristopom vsakega posameznika bi bili vsi udeleženci v prometu gotovo varnejši in vsak bi lahko dosegel svoj načrtovani cilj, prometnih nesreč pa bi bilo veliko manj.«