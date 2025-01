Je Milanovo smrt povzročil taborniški vozel?

Pred razpravno dvorano številka 121 na kranjskem sodišču se je včeraj nabralo za dober ducat ljudi: od sodnih akterjev in medijskih predstavnikov do sorodnice julija lani umorjenega Milana Seršena (58) iz Stražišča, ki je najprej skrivnostno izginil, nato pa so njegovo truplo našli na Jelovici. Brutalnega zločina sta obtožena 27-letni Blejčan Andraž Skrinjar, ki na naroku prejšnji teden krivde ni priznal, in 33-letni Kranjčan David Trivić – zanj je včeraj sodnica Nina Prosen, predsednica sodnega senata, izvedla predobravnavni narok v sojenju za umor. Začetek naroka je zamujal zaradi posvetova...