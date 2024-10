Je kolesarka padla ali jo je Boštjan zbil?

Na tukajšnjem okrajnem sodišču se odvija že tretje sojenje zoper Celjana Boštjana Trobiša, ki mu tožilstvo očita, da je pred šestimi leti povzročil prometno nesrečo iz malomarnosti. Pri celjskem trgovskem centru Tuš naj bi trčil v kolesarko, ki je nato padla in se huje telesno poškodovala. A Trobiš po dveh razveljavljenih sodbah višjih sodnikov, ki so ga spoznali za krivega, vztraja, da v kolesarsko sploh ni trčil, temveč je ta padla sama, ker se ga je prestrašila. V tretje je bil kazenski spis dodeljen sodnici Saši Kovačič, ki se zdaj trudi razvozlati, ali je Trobiš dejansko kriv in je prometno nesrečo povzročil zaradi malomarnosti ali je vendarle nedolžen.

Nesreča naj bi se zgodila februarja 2018 v semaforiziranem križišču pri celjskem Planetu Tuš, na Mariborski cesti.

Spomnimo, da so Trobišu doslej že dvakrat na prvostopenjskem sodišču dosodili pogojno kazen dveh mesecev zapora s preizkusno dobo enega leta, a se je vsakič pritožil na višje sodišče. Nesreča naj bi se zgodila februarja 2018 v semaforiziranem križišču pri celjskem Planetu Tuš, na Mariborski cesti. Kolesarka Ljudmila Jerovšek, ki je že pokojna, se je v večernih urah in po dežju peljala po kolesarski stezi, a po napačni strani. Oblečena je bila v temna oblačila, kolo je bilo brez odsevnikov in luči, na krmilu pa je imela še vrečko. Trobiš je z vozilom stal pri semaforju, ko je zavil, pa naj bi se ga kolesarka, tako trdi sam, prestrašila in padla, pri tem si je zlomila zapestje in poškodovala glavo.

Zagovorniku obtoženega Davidu Borliniču Gačniku se zdi pomembno, da je voznik že speljal, ko je kolesarka šele zapeljala v križišče. Fotografiji: Mojca Marot

Trobiš vztraja, da do stika med njima ni prišlo, saj da je zadnji hip, po treh do petih metrih zatem, ko je speljal, ustavil. Da stika med obtoženčevim vozilom in kolesom ne more potrditi, je na sodišču dejal izvedenec za raziskovanje prometnih nezgod Boštjan Žigon. Posebej je poudaril, da je oškodovanka storila prekršek, ker je vozila po nepravilni strani in bila za to tudi kaznovana. Pa tudi, da so bile tisti večer slabe vremenske razmere, a je bilo cestišče kljub temu dobro osvetljeno, zato bi se oba udeleženca lahko težavam izognila.

Zagovorniku obtoženega Davidu Borliniču Gačniku se ne zdi nepomembno, da je voznik že speljal, ko je kolesarka šele zapeljala v križišče. A je izvedenec dejal, da bi Trobiš kolesarko, ko je bila oddaljena okoli 40 metrov, lahko opazil in prilagodil vožnjo razmeram na cesti in psihofizičnim lastnostim, česar pa ni storil. Zakaj je padla kolesarka, ni mogoče ugotoviti, je pa vozila s hitrostjo okoli deset kilometrov na uro.

10 KILOMETROV na uro je peljala.

»Zagotovo pa je ni povozil,« je dejal izvedenec. In dodal, da je bilo motečih elementov na obeh straneh veliko, a je okoliščine za nastanek prometne nesreče mogoče pripisati oškodovanki. Kljub temu bi moral tudi voznik, ki kolesarke ni pričakoval na prehodu za pešce, ustaviti, saj bi iz iste smeri lahko prišel tudi pešec. Sedemindvajsetega novembra bo sodnica Saša Kovačič zaslišala še enega izvedenca Sandija Horvata, nato pa se bo odločila, ali bo treba opraviti še rekonstrukcijo dogodka, kar zahteva obramba.