Jasmin iz plamenov pomagal rešiti Janeza, Waldi je zgorel

»Kurnikova hiša gori, eksplozija v Tržiču,« se je glasilo sporočilo na pozivniku, ki so ga v torek ob 17.25 prejeli tržiški gasilci in že čez nekaj minut prihiteli na prizorišče. A ni gorela najstarejša hiša v mestu, v kateri je etnološki muzej, ampak sosednja stavba, v kateri je pet stanovanj. »Slišal sem eksplozijo. Tako močna je bila, da se tega ne da opisati. Kot bi naenkrat počilo sto petard. Vse se je streslo, še nikoli nisem slišal česa takega. Šel sem pogledat, kaj se dogaja, in v stanovanju hiše nasproti mojega lokala zagledal plamene. Stekel sem po stopnišču in klical soseda, nato s...