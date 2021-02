Janši grozil s smrtjo, obsojen na zaporno kazen

Okrajno sodišče v Velenju je Luki Štitiću zaradi groženj premierju Janezu Janši izreklo zaporno kazen, poroča Siol.



Gre za grožnje, ki jih je Štitić novembra lani zapisal na Facebook strani Vseslovenska vstaja naroda, med drugim, da »naj se začnejo Janezu Janši noge tresti ko bomo pred njegovo hišo stali in mu metali molotovke v okno«, naj pazi na »varnost svoje žene in otrok« in da bi ga morali »obestit na Prešernovem«.



Sodišče je 18. novembra Štitića spoznalo za krivega in mu zaradi ustrahovanja in groženj izreklo pogojno kazen dveh mesecev zapora, še piše spletni portal.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: