Jadralna padalka zasilno pristala na drevesu in končala v ZD Tržič

Ob 15.34 je nad naseljem Spodnje Vetrno v občini Tržič, jadralna padalka zasilno pristala na drevesu. Reševalci GRS Tržič in reševalci NMP Tržič so lažje poškodovano padalko oskrbeli, sneli padalo z drevesa in jo prepeljali v ZD Tržič, poroča Uprava za zaščito in reševanje.