Izvora predmetov niso znali pojasniti

Trebanjskim policistom je prišlo na uho, kdo stoji za nekaterimi krajami, ki jih preiskujejo, in tako so »v okviru preiskave premoženjskih kaznivih dejanj pridobili odredbe sodišča in v sodelovanju s policisti PP Šentjernej in PP Novo mesto opravili pet hišnih preiskav na naslovih bivanja osumljencev v naseljih in delih naselij Dobruška vas, Prapreška pot in Trdinova cesta«.

Zasegli so tudi skiro. FOTO: PU Novo Mesto

Kot so sporočili s PU Novo mesto, so pri osumljencih našli več predmetov, za katere niso znali pojasniti izvora, in drugih predmetov, povezanih z vlomnimi tatvinami, ter jih zasegli. »Nadaljujejo preiskavo in ugotavljanje vseh okoliščin. Zoper osumljence bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo,« so še pojasnili in dodali, da so med postopkom tudi izsledili in prijeli tri osebe, za katere je sodišče izdalo odredbo za privedbo. Odvzeli so jim prostost in jih odpeljali na prestajanje zaporne kazni.