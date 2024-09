Tožilci Bosne in Hercegovine že devet mesecev niso sprejeli odločitve, ali bodo 34-letnega Kranjčana Mladena Samardžijo obtožili hudih mamilarskih dejanj. Po decembrski spektakularni aretaciji na Jahorini se je domnevni član slovenske (in bosanske) celice kavaškega klana znašel v priporu, zdaj pa so ga sodniki premestili v hišnega. Bo v Bosni počakal na nadaljnje postopke ali bo pobegnil? V Slovenijo se sicer ne more vrniti, saj ga tudi pri nas čakajo lisice. Pri nas in v Bosni izposojal avte Naše oblasti so namreč Gorenjca uvrstile tudi na Europolov spletni seznam najbolj iskanih kriminalce...