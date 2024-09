V ponedeljek, 9. septembra, nekaj pred 8. uro se je zgodila prometna nesreča na cesti Novo mesto–Metlika, pri Koroški vasi. Policisti PP Novo mesto so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 73-letna voznica osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom in se prevrnila.

Lažje poškodovano povzročiteljico nesreče in prav tako lažje poškodovano potnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. 73-letnici so zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog.