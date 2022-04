Izginil je 28-letni Gregor. Ste ga morda videli?

Iz PU Murska Sobota so sporočili, da svojci od sobote zvečer pogrešajo 28-letnega Gregorja Balažica iz Beltincev. Okoli 20. ure je od doma odšel peš. Visok je okrog 185 cm, suhe postave in kratkih las, oblečen je bil v črne kavbojke in črno jakno, obut pa v modre športne copate. S sabo je vzel večji modro-oranžni planinski nahrbtnik.

Vse, ki bi imeli kakršne koli informacije o pogrešancu, prosijo, da to sporočijo na telefonsko številko 113, na najbližjo policijsko postajo ali na anonimni telefon policije 080 1200.