Na terasi gostinskega lokala izbruhnil pretep, dekle dobilo udarec v glavo

V noči s petka na soboto, nekaj po polnoči, je več patrulj posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru na terasi gostinskega lokala na Ljubljanski cesti v Novem mestu.

Policijska uprava Novo mesto poroča, da je po prvih ugotovitvah prišlo najprej do izzivanja in spodbujanja k pretepu – skupina kršiteljev je izzivala mladostnike, ki so sedeli na terasi sicer zaprtega gostinskega lokala. Dogodek se je stopnjeval v izmenjavo udarcev.

Med drugim so se kršitelji nesramno in žaljivo vedli do prisotnih deklet – eno so zmerjali z žaljivkami, druga pa je dobila udarec v glavo.

Ker jih drugače niso mogli pomiriti, so dva kršitelja vklenili. Štirim udeležencem, starim od 18 do 27 let, so napisali plačilne naloge.