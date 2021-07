Iz parkiranega avta ukradel denarnico

Policisti so v Novi Gorici obravnavali tatvino iz odklenjenega osebnega avtomobila, ki je bilo parkirano na parkirišču na

območju Nove Gorice. Neznanec je iz notranjosti vozila odtujil moško denarnico z gotovino in dokumenti.



Kot so sporočili iz PU Nova Gorica, bodo novogoriški policisti po zaključku preiskave podali kazensko ovadbo na državno tožilstvo. Obenem pa so opozorili, naj vsakdo poskrbi za varnost. Ljudem svetujejo, da v osebnih avtomobilih ne puščajo vrednejših predmetov na vidnih mestih (npr. na sedežih, policah ali na drugih vidnih mestih), prav tako vrednejši predmeti (denar, bančne kartice, zlatnina) ne sodijo v predale vozil. »Ko zapuščate vozilo, je treba zakleniti vozilo, prtljažnik in pokrov posode za gorivo ter vključiti alarmno napravo. Če opazite sledi vloma ali tatvin v motorno vozilo, to takoj prijavite najbližji policijski postaji oz. pokličete na intervencijsko številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200. Do prihoda policistov ničesar ne prijemajte ali premikajte zaradi morebitnega poškodovanja ali uničenja sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja. Vaša varnost je najpomembnejša, zato nikoli ne poskušajte vlomilca prijeti sami, zlasti če

je fizično močnejši ali celo oborožen,« so zapisali.



Policija tudi poziva, naj več pozornosti namenimo tudi morebitnemu zaznavanju sumljivih oseb in vozil po vaseh oz. v stanovanjskih soseskah večjih mest. Tovrstne informacije lahko sporočimo policistom najbližje policijske postaje oz. pokličemo na zgoraj navedene številke policije. Policistom lahko pomagamo pri izsleditvi storilca tudi tako, da si zapomnimo čim več podatkov o storilcu: videz, smer bega, prevozno sredstvo ...

