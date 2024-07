Iz ograde izginila kobila: »Sumimo, da jo je nekdo ukradel, drugo pa poškodoval«

V okolici Pivke, v Kleniku, je rehabilitacijski in trening center konj Neapolitano, ki zdaj prosi za pomoč. Izginila je namreč ena izmed njihovih kobil, ime ji je Ria.

»Včeraj zjutraj je še bila na pašniku, zvečer je ni bilo več. Iščemo jo že od včeraj zvečer, a brez uspeha. Nahaja se v okolici Klenika, Pivke, lahko v smeri proti Palčju, Parjam, Trnju ali Pivki,« sporočajo iz centra, ki se jim zdi zelo nenavadno, da kobile ne najdejo.

Konj, ki je bil z izginulo kobilo na travniku, je namreč poškodovan. Šepa in je ves popraskan. »Ograda je bila cela in pastir je deloval. Zjutraj sta bila še oba skupaj mirna in zdrava.«

Zaposleni v centru skupaj z gasilci in prostovoljci kobilo neuspešno iščejo, tudi z droni. »Ne najdemo sledi, ni je pri konjih, kar res ni značilno zanjo. Je prijazna in navezana kobila.«

Sumijo tudi, da jo je kdo odpeljal ... Kot so zapisali, so podali prijavo na policijo, obveščene so lovske družine, gasilci bodo pomagali iskati s kamero. Vse, ki bi karkoli vedeli, prosijo, da pokličejo na telefonsko številko 0511 383 609.