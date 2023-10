Iz banke skušal odnesti gotovinski sef z gotovino: išče ga policija

Ob 3.26 so bili tolminski policisti obveščeni o vlomu v bančno poslovalnico v Tolminu. Policisti in kriminalisti PU Nova Gorica so se nemudoma aktivirali in zavarovali okolico.

Po prvih podatkih je neznani storilec poskušal odtujiti kovinski sef z gotovino, vendar mu to ni uspelo. Po vlomu v omenjeni objekt je storilec zbežal neznano kam. Koliko škode je povzročil, policija še ocenjuje.

Kljub intenzivnemu operativnemu delu in zbiranju obvestil storilca še niso izsledili.

Policija prosi vse morebitne priče oziroma vse, ki bi imeli kakršne koli koristne informacije o dogodku, naj to nemudoma sporočijo na znano interventno številko policije 113 ali najbližjo policijsko postajo. Lahko pa se pokliče tudi na anonimni telefon 080 1200.