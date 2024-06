Predsednica sporočila, zakaj je ni bilo na povorki Parade ponosa. Policija poroča o incidentih

Danes je bil na sporedu osrednji dogodek Festivala Parada ponosa, in sicer paradna povorka po Ljubljani. Kot so zapisali na uradni spletni strani Društva Parada ponosa, »povorka služi protestnemu izražanju zahtev po človekovih pravicah LGBTIQ+ oseb in obenem vidnosti in praznovanju LGBTIQ+ skupnosti«. Dodajajo, da gibanje praznuje okroglo 40. obletnico. Na letošnji povorki pa ni bilo slovenske predsednice Nataše Pirc Musar, ki je na družbenem omrežju X sporočila, zakaj je tako.

»Ponosni smo na našo raznolikost in enakopravnost, ki ju skupaj negujemo in utrjujemo. Naj bo #LjubljanaPride priložnost za slavljenje ljubezni in opomnik, da je naša skupna moč v medsebojnem razumevanju in podpori. Parad ponosa pa je tudi glasen odziv na diskriminacijo, nasilje in predsodke, s katerimi se LGBTIQ+ skupnost žal še vedno sooča. Zaradi udeležbe na Vrhu o miru v Ukrajini letos ne morem biti z vami, zato vam želim prijeten in barvit dan, brez nestrpnosti do udeležencev parade,« je predsednica zapisala na omenjenem družbenem omrežju.

V svoji objavi je Pirc Musarjeva tudi razkrila, da je na Predsedniški palači letos ponovno mavrična zastava in da bo tako vsako leto mandata.

V zvezi z današnjim shodom so se oglasili iz Policijske uprave Ljubljana. Do 17. ure niso zaznali hujših kršitev javnega reda. So pa prejeli prijavo o manjših incidentih ter provokacijah.