Kaj se dogaja v Mariboru? Že drugi incident v nekaj dneh

Brca v rebra in grožnje s smrtjo

Le nekaj dni poiz štajerske prestolnice poročajo o novem incidentu. Policijska uprava Maribor je sporočila, da je v bližini Sodnega stolpa na Lentu v Mariboru skupina moških fizično napadla mestna redarja.Redarja mariborskega medobčinskega redarstva sta na Lentu opravljala nadzor in nameravala na nepravilno parkirana vozila na pločniku namestiti obvestila o storjenem prekršku. Ko sta na prvo od parkiranih vozil namestila obvestilo, je do njiju prišlo več moških, ki so jima začeli groziti. Prišlo je do prerivanja: eden od moških je redarja odrinil, drugi ga je brcnil v nogo. Redarja, ki sta se počutila ogrožena, sta odstopila od izvajanja nadaljnjih nalog in se umaknila v službeno vozilo.»Skupina moških jima je sledila do vozila, kjer je eden od njih istega redarja, sedečega v službenem vozilu, brcnil še v predel reber. Prav tako je skupina moških redarjema grozila s smrtjo in od njiju zahtevala, da na omenjenem predelu ne izvajata več svojih nalog,« poroča policija.Po dogodku je posredovala policija, ki že obravnava sum storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Ker predkazenski postopek še ni zaključen, več podrobnosti še ni znanih.»Mariborski policisti ob opisanem primeru poudarjamo ničelno toleranco do kaznivih dejanj z elementi nasilja ali groženj, tudi v bodoče pa se bomo odločno odzvali na vsako grožnjo, poskus napada ali napad na predstavnike države ali lokalne skupnosti, ko ti izvajajo zakonite naloge,« so še zapisali.