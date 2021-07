Poskus uboja v Mariboru

Na Operativno komunikacijski center policijske uprave Maribor so v nedeljo v zgodnjih jutranjih urah prejeli obvestilo o prometni nesreči v Mariboru, v kateri sta bili dve osebi hudo telesno poškodovani. Ko so policisti prišli na kraj, so ugotovili, da je prometna nesreča pravzaprav posledica suma poskusa uboja in napeljevanja k storitvi kaznivega dejanja uboja po 115. členu Kazenskega zakonika. Policija ima dva osumljenca.



»Pri preiskavi navedenega kaznivega dejanja so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije ugotovili, da je med eno žrtvijo kaznivega dejanja in dvema osumljenima storilcema sprva prišlo do večjega spora zaradi poškodovanja parkiranega osebnega avtomobila žrtve. Med sporom vpletenih je eden izmed storilcev, na prigovarjanje drugega, z osebnim avtomobilom naklepoma zapeljal v osebo, s katero se je prepiral, poleg njega pa je stala še ena oseba, ki se trku avtomobila ni mogla izogniti in je zato z vozilom zadel tudi njo. Storilca sta z dejanjem obema žrtvama povzročila hude telesne poškodbe, zato sta bili obe žrtvi z reševalnim vozilom odpeljani v bolnišnico in sta izven smrtne nevarnosti. Storilca sta po storjenem kaznivem dejanju pobegnila s kraja kaznivega dejanja,« pišejo v poročilu Policijske uprave Maribor.



Policisti in kriminalisti Policijske uprave Maribor so osumljenca izsledili in ju po končanem postopku s kazensko ovadbo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njiju sprva odredil sodno pridržanje, po zaslišanju pa pripor.



»Kazenska ovadba zoper osumljena je podana zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja poskusa in napeljevanja k storitvi kaznivega dejanja uboja po 115. členu Kazenskega zakonika in kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti po 314. členu Kazenskega zakonika,« pišejo policisti in dodajajo, da je za kaznivo dejanje uboja po 115. členu Kazenskega zakonika je predpisana kazen od petih do petnajstih let zapora, za kvalificirano obliko kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti po 314. členu Kazenskega zakonika (ko storilec z dejanjem povzroči hudo poškodbo oseb), pa je predvidena kazen zapora do deset let.

