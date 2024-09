Incident na območju Nove Gorice: s strelnim orožjem je bil poškodovan mlajši moški

V enem od večjih gostinskih lokalov na območju Nove Gorice je bil v nedeljo v zgodnjih jutranjih urah s strelnim orožjem ranjen 26-letni moški, so za STA potrdili na Policijski upravi Nova Gorica. Kot so pojasnili, preiskujejo sum kaznivega dejanja hude poškodbe, več podrobnosti pa bodo javnosti posredovali po koncu preiskave.

Kot so zapisali, je bila policija v nedeljo ob 4.35 obveščena o varnostnem dogodku v enem od večjih gostinskih lokalov na območju Nove Gorice, kjer je bil zaradi uporabe strelnega orožja poškodovan mlajši moški. Na kraj dogodka so napotili več policijskih patrulj in kriminaliste, ti so območje takoj zavarovali in začeli izvajanje prvih nujnih ukrepov za izsleditev storilca.

Po prvih zbranih podatkih je neznani storilec z neznanim orožjem v nogo ustrelil 26-letnega moškega. Poškodovanega so kasneje oskrbeli reševalci novogoriškega zdravstvenega doma, nato so ga odpeljali na zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici.

Policija okoliščine intenzivno preiskuje, so še dodali v odgovorih za STA.