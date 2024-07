Igor Velov obsojen podkupovanja

Igor Velov, ki se je še kot nekdanji direktor agencije za varnost prometa (AVP) zapletel v nenavadno prometno nesrečo, se je v hramu pravice pred časom zagovarjal zaradi očitkov o podkupovanju. Prepričan je bil, da bo s svojo razlago prepričljivejši, a so bili očitki tožilstva močnejši. Včeraj je bil zato na ljubljanskem okrožnem sodišču spoznan za krivega. Obsojen je na pogojno kazen enega leta zapora s preizkusno dobo treh let in 2000 evrov denarne kazni, povrniti pa mora tudi stroške kazenskega postopka. Po mnenju sodišča je na napačno stran zakona stopil, ko naj bi marca 2016 za sklenitev...