Hudo trčenje: voznica v skale in drevo

Ob 12.57 je na cesti Grosuplje – Turjak, izven naselja Vrbičje, osebno vozilo trčilo v skale in drevo. Gasilci PGD Grosuplje in GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, vozilo stabilizirali in poškodovano voznico z nosili iznesli iz vozila.

Reševalci NMP Ljubljana so poškodovanko oskrbeli in prepeljali v nadaljnjo oskrbo.