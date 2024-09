Osemletna deklica je bila ustreljena v nogo, še dve osebi sta se poškodovali med begom, trikrat pa je gorelo pri strelcu, 51-letnem Dušanu Brezarju, ki je zdaj zaradi ponovitvene nevarnosti in nevarnosti uničenja dokazov v priporu. To so posledice obračuna med dvema romskima družinama pred 10 dnevi v novomeškem romskem naselju Šmihel, do katerega je prišlo zaradi črne gradnje. Brezar je namreč prepričan, da ga je inšpekciji prijavil sosed, 43-letni Dimitrij Zupančič. Dušan Brezar je streljal s pištolo, ki je bila leta 2013 ukradena pri vlomu v hišo v Celju. »Spor se je v nedeljo, 8. septembr...