Huda prometna nesreča na naših cestah, motoristu ni bilo pomoči

Iz Policijske uprave Maribor poročajo o novi hudi prometni nesreči, ki se je zgodila na naših cestah. Okrog 12. ure so bili obveščeni o nesreči IV. kategorije, ki se je zgodila na relaciji Slovenska Bistrica - Slovenske Konjice. V njej je življenje izgubil motorist.

»Po prvih ugotovitvah je do trčenja prišlo, ko je voznik traktorja peljal po cesti v smeri Prelog, ko je po nasprotnem smernem vozišču pripeljal 61-letni voznik motornega kolesa in trčil v priključek na traktorju,« so zapisali iz omenjene policijske uprave.

Dodali so, da je motorist kljub nudeni zdravstveni pomoči zaradi hudih poškodb umrl na kraju. Okoliščine nesreče še preiskujejo.