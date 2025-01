Huda nesreča v Mojstrani: 19-letniku se je odpela smučka in ga ranila

Kranjskogorski policisti so bili v petek okoli 20. ure obveščeni o padcu 19-letnega smučarja na smučišču v Mojstrani. Po podatkih, s katerimi razpolagajo, je med smučanjem padel, nakar sta se mu odpeli obe smučki in ena od smučk ga je med drsenjem po smučišču zadela in telesno poškodovala.

Na kraju so mu prvo pomoč nudili drugi smučarji, reševalec in nadzornik na smučišču. V nadaljevanju pa zdravstveno osebje, ki ga je z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo. Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali.