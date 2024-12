75-letnik padel na smučanju, z njim je hudo

Policisti so bili obveščeni o padcu smučarja na območju PP Ruše. 75-letnik je pri padcu utrpel hujše poškodbe. Okoliščine nesreče še ugotavljajo, vse, ki se odpravljajo na smučišča pa pozivajo k spoštovanju FIS in drugih pravil ravnanja na smučiščih.

Občanom svetujejo, da pri smučanju upoštevajo svoje sposobnosti in smučarsko znanje, saj se sezona šele začenja, padcem pa lahko botruje tudi slabša telesna pripravljenost in nivo smučarskega znanja. Smučati je treba tudi obzirno do drugih, hitrost smučanja moramo prilagoditi razmeram na smučišču. Uporabljajte zaščitno opremo, ne smučajte pod vplivom alkohola ali mamil.