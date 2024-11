Huda nesreča s traktorjem: voznik ukleščen, na pomoč so mu priskočili tudi sosedje

Blejski policisti so bili v torek nekaj pred 15. uro obveščeni o nesreči s traktorjem na območju Bohinja. Po prvih podatkih policije je 92-letni moški s traktorjem opravljal dela na svoji domačiji. Ob koncu del je traktor zapeljal vzvratno po klančini navzgor, da bi ga parkiral v leseni objekt.

Zaradi vožnje preblizu roba klančine se je traktor prevrnil na bok in 92-letni voznik je po prevrnitvi obstal delno ukleščen. Bil je hudo telesno poškodovan in z reševalnim vozilom prepeljan v zdravstveno ustanovo. Na kraju dogodka so mu pomoč nudili sosedje, zdravstveno osebje in gasilci. Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali, še poroča kranjska policijska uprava.