Zaletel se je v betonsko ograjo: oživljali so ga, a poškodbe so bile prehude

Včeraj malo pred 21. uro je v Zabukovici, občina Žalec, vozilo trčilo v betonsko ograjo.Posredovali so gasilci PGE Celje in PGD Zabukovica. Zavarovali so kraj nesreče, odklopili akumulator, s tehničnim posegom rešili voznika iz razbitin vozila ter ga začeli oživljati in mu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči. Preprečili so nadaljnje iztekanje tekočin iz vozila in z vpojnimi sredstvi posuli vozišče ter ga očistili. Policiji so nudili pomoč pri usmerjanju prometa.Voznik je na kraju podlegel poškodbam, poroča uprava za zaščito in reševanje.Kot smo že poročali, se je v petek okoli 17.30 zgodila še ena smrtna nesreča. Več o tem v članku Tovorno vozilo ga je prevozilo, ni mu bilo pomoči