Nesreča ustavila promet na avtocesti, uro kasneje sledila nova

Ob 6.03 je pred izvozom Naklo osebno vozilo trčilo v odbojno ograjo. Gasilci GARS Kranj so prometno in požarno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, s tehničnim posegom iz vozila rešili lažje poškodovano voznico in ji nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP Kranj, piše uprava za zaščito in reševanje. Kot so uro kasneje sporočili policisti, je sedaj promet na gorenjski avtocesti v smeri Kranja pri priključku Strahinj/Naklo sproščen, kolona se zmanjšuje.



Malo pred 8. ure pa se je zgodila nesreča na avtocesti pri Brniku (smer Kranj–Ljubljana). Po prvih podatkih ne gre za hujšo nesrečo, udeležena pa so tri vozila. Prehitevalni pas je trenutno zaprt. Nastaja zastoj. Kolona je okoli 500 metrov pred počivališčem Voklo.



Policisti ob tem pozivajo k previdnosti, ustrezni hitrosti vožnje in večji varnostni razdalji. Vremenske razmere so slabe, cesta je mokra in spolzka. Med pnevmatiko in cesto se lahko nabere sloj vode (vodni klin – angl. aquaplaning, izg. 'akvaplejning'), ki ga pnevmatika ne more več v zadostni meri odvajati. Posledica je izguba oprijema.

