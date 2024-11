Huda nesreča na Gorenjskem: potnica v smrtni nevarnosti (FOTO)

Okoli 5. ure zjutraj je trčilo na cesti od Mengša proti Kamniku. V prometni nesreči so bili udeleženi vozniki treh osebnih vozil.

Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker je voznik, ki je vozil v smeri Kamnika, zapeljal na nasprotno stran ceste in trčil čelno v vozilo, ki je pripeljalo nasproti. V ta avtomobil je trčil še voznik, ki je pripeljal za njim.

V nesreči sta bila dva voznika lažje poškodovana, povzročitelj nesreče in potnica pa huje.

FOTO: PGD Mengeš

Z reševalnim vozilom so udeležene odpeljali v UKC Ljubljana, življenje potnice je ogroženo.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.