Huda nesreča motorista (23), oplazil vilice za prevoz travnatih bal

V ponedeljek nekaj po 14. uri so bili policisti obveščeni o prometni nesreči z udeležbo motorista in voznika kmetijskega traktorja v Podbočju.

»Policisti PP Krško so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 40-letni voznik kmetijskega traktorja, ki se je s poljske poti vključeval na regionalno cesto in odvzel prednost 23-letnemu motoristu. Motorist je z motornim kolesom oplazil vilice za prevoz travnatih bal, nameščene na traktorju, potem pa padel in se huje poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da motorist nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil je neregistriran motor, preizkus alkoholiziranosti pa je odklonil,« o prometni nesreči sporočajo s PU Novo mesto.

O kršitvah motorista bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, zoper voznika traktorja pa bodo podali kazensko ovadbo.