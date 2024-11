Huda delovna nesreča: znani slovenski glasbenik padel s strehe

Pomurski policisti so minulo nedeljo, 3. novembra okoli 11. ure, obravnavali hujšo delovno nesrečo, ki se je pripetila v Babincih nedaleč od Ljutomera. Med zamenjavo strešne kritine je namreč s strehe gospodarskega poslopja padel moški, ki se je pri padcu hudo telesno poškodoval in ga je helikopter Slovenske vojske odpeljal na zdravljenje v UKC Maribor. Šele pozneje, ko so se po družbenih omrežjih začela širiti različna obvestila, smo izvedeli, da se je v omenjeni delovni nesreči poškodoval ustanovitelj in vodja odličnega prleškega in slovenskega Ansambla Štrk, sicer vsestranski možakar, 57-letni Milan Lebar, doma iz Babincev.

Ker se je ponesrečeni Milan bolj kot ne ljubiteljsko ukvarjal tudi s peko domačega kruha, se je na FB pojavilo posebno obvestilo: »Zaradi nepredvidljivega dogodka vas obveščamo, da se ta teden ne bo peklo kruha. Hvala za razumevanje!, Vaša Štrkova pekarna.«

Takoj zatem je bilo objavljeno tudi pomembno obvestilo, kot so zapisali na FB profilu ansambla Štrk, ki so želeli javnosti sporočiti, da bo predvideni koncert ob proslavi 30-letnice ansambla, kljub vsemu potekal: »Dragi naši prijatelji, sledilci, poslušalci! Štrkov koncert BO in ostaja enak datum, kot je bilo planirano. Žal kot že skoraj vsi veste, se je našemu Milanu (vodji ansambla), zgodila delovna nesreča. Sreča v nesreči je to, da je izven življenjske nevarnosti, ima pa hude telesne poškodbe, ki bodo žal pomenile dolgo rehabilitacijo. Ker pa je njegova želja tudi, da se koncert vseeno izpelje, vas prosimo da to naredimo v čim boljšem vzdušju in čim večjem številu, da izkažemo našemu ustanovitelju ansambla čim večjo podporo. P.s.: Milan, člani ansambla ti želimo vse dobro in verjemi, da bo koncert več kot odlično izpeljan, da boš lahko ponosen na vse nas! Še enkrat, vse dobro!«

Tako je gotovo, da bodo jubilejni koncert, ki bo v nedeljo, 24. novembra 2024, v športni dvorani ŠIC Ljutomer, izpeljali, na zadovoljstvo vseh, ki jim je pri srcu priljubljeni Ansambel Štrk, ki bo mimogrede izvedel tudi »Martinov koncert 2024«, v BTC City Murska Sobota, ki bo to soboto, 9.11.2024, od 10. ure naprej.