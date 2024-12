Hrvati brutalno pretepeni na teambuildingu na Krvavcu, po aretaciji prišlo do preobrata

Policija je po brutalnem pretepu na slovenskem smučišču Krvavec v četrtek izsledila pet Slovencev, ki so jih pridržali, poroča 24ur.

»V skladu z varstvom osebnih podatkov vas obveščamo, da je bilo vsem petim osebam po opravljenih preiskovalnih dejanjih pridržanje odpravljeno. Kriminalistična preiskava še vedno intenzivno poteka zato vam več podatkov ne moremo posredovati. O vseh ugotovitvah obveščamo pristojno državno tožilstvo,« sporoča Roland Brajič iz PU Kranj.

Spomnimo, prejšnjo soboto je kranjska policija ob 1.26 uri prejela prijavo o pretepu v gostinsko-nastanitvenem objektu na območju Krvavca . Policijska patrulja je na kraj dogodka prispela po pol ure, poroča RTL. Do pretepa je prišlo med dvema skupinama ljudi – ena je praznovala 18. rojstni dan, druga skupina, v kateri so bili pretežno Hrvati, pa je bila na 'team buildingu'. Govori se, da so bili nekateri iz te skupine povabljeni na praznovanje rojstnega dne, nato pa je izbruhnil prepir, ki se je sprevrgel v brutalen pretep.

»Udarec z nogami in pestmi«

»Poškodovanih je bilo šest oseb, ki so potrebovale zdravniško pomoč. Poškodovanih je bilo najmanj šest Hrvatov, ki so potrebovali zdravniško pomoč, nekaj jih je bilo pretepenih. Večinoma je šlo za poškodbe nosu, rane na glavi in rokah ter odrgnine,« je povedal Sašo Rebolj, direktor Zdravstvenega doma Kamnik.

»Začeli so nas obmetavati s steklenicami. Udarjali so z rokami in nogami, nato je nastal masaker. Uspe mi je bilo splaziti se izpod neke mize, a ko sem vstal, so me znova udarili s pestmi v usta in glavo. Po celem telesu imam modrice,« je za RTL danas povedal poškodovani Hrvat.