Hoteli na Hrvaško, to so storili devetim Slovencem

Na mejnem prehodu Dragonja so policisti v soboto odkrili devet ponarejenih PCR-testov, v nedeljo pa še šest, vse državljanom Slovenije. Vsi bodo kazensko ovadeni, so sporočili iz koprske policijske uprave. »Opozarjamo državljane Slovenije, naj ne ponarejajo testov, saj policisti na mejnih prehodih podrobno preverjajo pristnost testa, tudi prek drugih institucij.«



Policijske uprave hrvaške Istre pa je sporočila, da so v soboto na mejnem prehodu Dragonja ustavili 12 ljudi, ki so nameravali vstopiti na Hrvaško s ponarejenimi negativnimi testi PCR na okužbo z novim koronavirusom. Po preverjanju pri slovenskem inštitutu, v katerem so se domnevno testirali, so ugotovili, da gre za ponarejene teste. Proti 63- in 32-letnima hrvaškima državljanoma ter 31-letni nemški državljanki so zaradi suma kaznivega dejanja ponarejanja dokumentov sprožili kazensko preiskavo, postopek proti devetim slovenskim državljanom, starim od 19 do 55 let, pa je v nadaljevanju prevzela slovenska policija.



Kot je znano, je za potovanje v številne države, med drugim tudi na Hrvaško, potreben negativen test na novi koronavirus.

