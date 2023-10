Hišne preiskave v Novem mestu in Ljubljani, aretirali osem oseb

Celjski kriminalisti in policisti v sodelovanju s kriminalisti in policisti več drugih policijskih uprav opravljajo več hišnih preiskav na območju policijskih uprav Novo mesto in Ljubljana.

Osmim osebam, osumljenim velikih tatvin, pretežno vlomov v poslovne objekte, pri katerih je nastalo za več kot pol milijona evrov materialne škode, so odvzeli prostost.

»Ker so preiskovalna dejanja še v teku, vas bomo s podrobnostmi seznanili v prihodnjih dneh,« so navedli na PU Celje.

Spomnimo, včeraj smo poročali, da je NPU zaradi suma storitve kaznivega dejanja pri prodaji državnega deleža v podjetju Meta Ingenium, izvajal hišne preiskave na območju Policijske uprave Ljubljana, med drugim v SDH, z italijansko finančno policijo pa tudi v Italiji.