Hišna preiskava pri 42-letniku: policisti našli drogo, opremo in elektronske naprave

Policisti policijske postaje Ajdovščina so minuli petek na podlagi odredbe za hišno preiskavo Okrožnega sodišča v Novi Gorici v enem od naselij v občini Ajdovščina opravili hišno in osebno preiskavo s področja prepovedanih drog pri 42-letnem moškem.

V okviru hišne preiskave so bili najdeni in zaseženi predmeti, ki izvirajo iz premoženjskih kaznivih dejanj, pvc vrečka z zelenimi posušenimi zelenimi rastlinskimi delci (sum prepovedane droge - konoplja), oprema za izdelavo prepovedanih drog in več elektronskih naprav.

Navedenemu osumljencu je bila v času trajanja hišne preiskave skladno z določili zakona o kazenskem postopku odvzeta prostost. Elektronske naprave, oprema in prepovedana droga, so bili poslani v nadaljnjo preiskavo. Policisti PP Ajdovščina bodo po zaključku preiskave in na podlagi rezultatov nadaljnje analize zaseženih predmetov zoper navedenega osumljenca podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, velike tatvine in suma storitve več kaznivih dejanj tatvine.