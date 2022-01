Grozljivka v Velenju: sosed videl, kako je 33-letnik z nožem zabodel 36-letnika

V petek v večernih urah so PU Celje obvestili, da je v stanovanjskem bloku v Velenju moški z nožem zabodel stanovalca in ga hudo poškodoval.

Z zbiranjem obvestil, ob ogledu kraja dejanja in z drugimi preiskovalnimi dejanji so ugotovili, da je 33-letni osumljenec prišel do vrat stanovanja 36-letnega moškega, kjer sta se sprla. Do prepira naj bi prišlo zaradi dolžniško-upniških razmerij. Med prepirom je 33-letnik z nožem zabodel 36-letnika. Dogajanje je opazil sosed, ki mu je uspelo poškodovanega 36-letnika povleči v svoje stanovanje. Osumljeni je v nadaljevanju poskušal vstopiti v sosedovo stanovanje, kar mu na srečo ni uspelo, je pa z nožem poškodoval vhodna vrata stanovanja.

Blokovsko naselje, v katerem je prišlo do strašnega zločina. FOTO: G. S.

Hudo poškodovanega 36-letnika so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer je zaradi izjemno hudih poškodb ostal na zdravljenju.

Osumljenega 33-letnika, ki so mu kmalu po storjenem dejanju odvzeli prostost, bodo danes zaradi suma storitve kaznivega dejanja poskusa uboja privedli k preiskovalnemu sodniku.

Žrtev znani bodybuilder

Po naših informacijah je s 36-letnikom zelo hudo, bil je porezan po vratu. Poškodovani je bil pred leti zelo obetaven bodybuilder, ki je v svojih krogih znan po vzdevku Pinky.

