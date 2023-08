Incident v Mariboru: pristopil do policistov in nameril v enega od njih

Policisti PU Maribor obravnavajo kaznivo dejanje napada na uradno osebo.

V poročilu pišejo, da sta v torek okrog 11.30 do policistov pristopila moška. Eden od njiju je policistu zagrozil z uporabo strelnega orožja in nameril vanj. Ta je nato tudi sam izvlekel strelno orožje, vendar ga ni uporabil, saj je policistoma moškega uspelo obvladati z uporabo prisilnih sredstev.

Osumljencu so polavtomatsko pištolo kalibra 6,35 mm z nabojnikom in naboji zasegli. Odrejeno mu je bilo pridržanje, ki je bilo po izvedeni hišni preiskavi in drugih preiskovalnih opravilih zaradi prenehanja razlogov že v torek tudi odpravljeno.

Zasežena pištola. FOTO: PU Maribor

Zoper moškega bo po vseh zbranih obvestilih na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podana kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti (300. čl. KZ-1).

Kriminalisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje orožja ali eksploziva (307. člen KZ-1) in prometa z njim.