Grozljivka na avtocesti: izgubili vozilo, ki so ga vlekli, vanj trčil osebni avto

V torek ob 15.47 sta na avtocesti med Mursko Soboto in Mariborom v bližini predora Cenkova, občina Cerkvenjak, trčili osebno vozilo in vozilo, ki je zdrsnilo z vozila za vleko. Gasilci PGD Murska Sobota, Gornja Radgona in JZ GB Maribor so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in očistili iztekle motorne tekočine.

V nesreči je bila poškodovana oseba, ki je bila v nadaljnjo oskrbo prepeljana v UKC Maribor, poroča uprava za zaščito in reševanje.