Grozljiva nesreča mladeniča, odpeljal ga je helikopter

Policisti so v torek, 5. marca, okoli poldneva, obravnavali nesrečo pri delu na eni od parcel na Tolminskem, kjer se je med sečnjo drevesnega hloda z motorno žago poškodoval mlajši moški; slednji je pri delu uporabljal zaščitno čelado.

Na kraju so ga oskrbeli reševalci NMP ZD Tolmin, kasneje so predvidoma huje poškodovanega moškega prevzeli člani dežurne ekipe Helikopterske nujne medicinske pomoči in ga s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center, dodaja Dean Božnik s PU Nova Gorica.

Tolminski policisti so glede na vse ugotovitve tujo krivdo izključili in bodo o dogodku s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.