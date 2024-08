S policijske uprave Koper so sporočili, da je v četrtek ob 23.45 na policijski postaji Piran moški prijavil, da ga je nekdo udaril in poškodoval. Na kraju je odklonil zdravniško pomoč in odšel domov.

Policisti so opravili razgovor z moškim, ki naj bi ga udaril. Ta je povedal, da je 42-letni Pirančan pod vplivom alkohola in drugih psihoaktivnih snovi padel in se poškodoval.

Poiskali so ga doma, kjer je še vedno grozil, da bo vse pobil. Iz omare vzel imitacijo pištole model Colt 1911 airsoft, ki mu jo je policist odvzel in v nadaljevanju zasegel, nato pa je domačin skočil skozi okno in zbežal. Izsleden je bil na Prešernovem nabrežju. Sledi obdolžilni predlog.