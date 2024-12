Groza! To je partnerki naredil 52-letni nasilnež v naselju Lokve

Črnomaljski policisti so v petek posredovali zaradi nasilja v družini v naselju Lokve. Tako so ugotovili, da je 52-letni nasilnež, ki je bil pod vplivom alkohola, izvajal fizično nasilje nad zakonsko partnerko in jo poškodoval po glavi.

52-letnika čaka ovadba zaradi nasilja v družini

Zaščitili so žrtev, nasilnežu odvzeli prostost, ga odpeljali v prostore za pridržanje in mu izrekli prepoved približevanja. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. 52-letnika bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.