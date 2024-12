Groza na Kongresnem trgu v Ljubljani! 44-letnik namesto dokumenta izvlekel ...

V torek, okoli 15.30 sta policista na območju Kongresnega trga v Ljubljani pričela postopek ugotavljanja identitete z osebo za katero sta sumila, da je izvršila tatvino v trgovini. Med postopkom pa je 44-letni moški namesto dokumenta izvlekel solzivec in oba policista popršil, nato pa s kraja zbežal. Policista sta stekla za njim, medtem pa ju je še večkrat posprejal, vendar sta ga kljub temu prijela. Osumljencu je bila odvzeta prostost, zaradi suma storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi po 299. členu Kazenskega zakonika.

Pri sebi imel ukradene predmete in drogo

Med postopkom so policisti ugotovili, da je osumljenec imel pri sebi predmete za katere se sumi, da izvirajo iz kaznivega dejanja tatvine, zato so mu bili zaseženi. Prav tako so pri njem našli in zasegli več zavitkov prepovedane droge heroina in konoplje, več kot 100 prepovedanih tablet, ter gotovino. Policisti nadaljujejo s kriminalistično preiskavo in preiskovalnimi dejanji za razjasnitev vseh okoliščin kaznivih dejanj. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.