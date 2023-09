Groza na Celovški: zamaskiranci udarili v optiki, to so storili uslužbencu

V soboto zjutraj se je na Celovški cesti v Ljubljani zgodil rop. Po doslej zbranih podatkih so trije zamaskirani neznanci vstopili v optiko, uslužbencu zagrozili z orožjem in ga zvezali. Iz prodajalne so ukradli blago v vrednosti več tisoč evrov in pobegnili. Uslužbenec je bil pri tem lažje poškodovan, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Vsi so nosili črno tkanino čez celoten obraz in govorili slovensko.

Policisti so bili o ropu optike obveščeni v soboto okoli 9. ure.

Eden od storilcev je nosil rjavo jakno, drugi sinje moder pulover in črn brezrokavnik, tretji pa je bil v črnih oblačilih. Vsi so nosili črno tkanino čez celoten obraz in govorili slovensko, so pojasnili policisti. Opravili so ogled kraja dogodka in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah.