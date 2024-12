Groza, kaj so počeli 18-letnik, mladoletnik in otrok: ovadili bodo tudi starše

Policisti PP Krško so bili 18. 12. obveščeni o treh vlomih na območju Rake.

Kot sporočajo s PU Novo mesto, so opravili oglede, zavarovali najdene sledi in zbirali obvestila. Ugotovljeno je bilo, da so neznanci v noči na 18. 12. skozi vrata vlomili v prostore prodajalne ter odtujili več tobačnih izdelkov in steklenic z alkoholnimi pijačami. Poškodovali so tudi notranjost prodajalne in povzročili za 2000 evrov škode. Na območju Dednega Vrha so v isti noči vlomili še v dve počitniški hiši. Iz enega objekta niso ničesar odtujili, iz drugega pa denar. Z vlomi in tatvino so povzročili za 1400 evrov škode.

»Med preiskavo so ugotovili, da so kaznivih dejanj treh vlomov osumljeni 18-letnik, mladoletnik in otrok z območja Krškega in Rake. Pridobili so odredbo sodišča in opravili hišne preiskave ter zasegli odtujene predmete. Zoper osumljence bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, prav tako pa bodo ovadili starše mladoletnikov zaradi suma opustitve dolžne skrbi za mladoletne osebe,« še dodajajo z omenjene policijske uprave.