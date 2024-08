Groza, kaj se je dogajalo sredi Ljubljane, obstopilo ga je več neznanih moških

S PU Ljubljana poročajo o ropih. Na območju Bežigrada sta včeraj zvečer dva neznana storilca obstopila oškodovanca, kjer mu je eden o njiju najprej zagrozil, nato pa mu odtujil mobilni telefon. Policisti za ugotovitev identitete storilcev še zbirajo obvestila in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Na območju Centra pa je včeraj več neznanih moških obstopilo oškodovanca, ki je predtem padel po tleh in mu odtujili nahrbtnik z vsebino, nato pa s kraja pobegnili. Policisti za ugotovitev identitete storilcev še zbirajo obvestila in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 703 klicev, od tega 224 klicev za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 61 nanašalo na kriminaliteto, 60 na javni red in mir ter 81 na prometno varnost. Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali 2 kaznivi dejanji ropa, 20 tatvin, 4 vlome (v dveh primerih je dejanje ostalo pri poskusu) in 7 primerov poškodovanja tuje stvari.