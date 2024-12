Groza, kaj počel bivši partnerki, s katero prebivata v isti hiši

Policisti PP Krško so 15. decembra posredovali zaradi nasilja v družini na območju Krškega.

»Zbrali so obvestila in ugotovili, da je 39-letni moški izvajal fizično in psihično nasilje nad nekdanjo partnerko, s katero prebivata v isti hiši. Nasilnež je razbijal inventar v hiši, žrtev poškodoval in ji grozil, da jo bo ubil. Zaščitili so žrtvi nasilja, osumljencu odvzeli prostost in ga pridržali. Izrekli so mu prepoved približevanja partnerki in otroku zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil njuno življenje, osebno varnost in svobodo. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa,« sporoča Alenka Drenik Rangus s PU Novo mesto.

Ovadili ga bodo na pristojno tožilstvo zaradi nasilja v družini in povzročitve lahke telesne poškodbe.